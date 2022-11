Lirik Lagu Coming Over – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Coming Over – EXO

Yeah (Ooh)

Tonight we’re going down

(Yeah yeah) Ready, set, let’s go

[Chen/All] buchiagero Party

[Chen/All] tsuite koi Everybody

[Chen/All] Yeah all the ladies love it (Oh)

Uh uh uh

I’m coming over ima ni mo Blow up

Hype ga juuman hachikiresou sa

doko ni itte mo Rock suru Show wa

Gimme gimme go sign tsureteku So high

Rio mitai ni zen’in Pumping

Like MJ said, let’s start something

kaanibaru nara kakasenai Ladies

[Chan/Se] utsuru kono me ni Ready to rock steady

shunkan de (Yeah) Peak made

(Oh girl) furikiru Red zone

I’m coming over (Coming over)

hanero Up and down

I’m coming over (Coming over)

I’ll shake your town

I’m coming over (Coming over)

agero Hands up high

I’m coming over (Coming over)

koeru Limit, you gotta hold on tight

I’m coming over, yeah

I’m coming over

koeru Limit, you gotta hold on tight

Ooh ooh ooh ooh wow

mita koto mo nai keshiki

wo mi ni ikitakunai (Oh)

dare mo oite ikanai kara

Move that side to side (Okay)

koko ja tanoshimu koto dake ga ruuru (Tonight)

oto ga tomaru sono toki made (Yeah)

shunkan de (Yeah) Peak made

(Oh girl) furikiru Red zone

I’m coming over (Coming over)

hanero Up and down

I’m coming over (Coming over)

I’ll shake your town

I’m coming over (Coming over)

agero Hands up high

I’m coming over (Coming over)

koeru Limit, you gotta hold on tight

I’m coming over, yeah

I’m coming over

koeru Limit, you gotta hold on tight

I’m coming over, yeah

I’m coming over

koeru Limit, you gotta hold on tight