Lirik Lagu Love Me Right – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Love Me Right – EXO (Korean Version)

Oh Yeah! C’mon!

Take your time

waenji dugeundaeneun bamiya

Na Na Na Na

Na Na Na Na

So tonight

dal kkeutkkaji dallyeogabolkka

Yea Yea Yea Yea

Yea Yea Yea Yea

Just right

sidongeul georeo eksere bareul ollyeo

modeun geosi teukbyeolhae

neowaneun jal eoullyeo

mueoseul wonhadeon Imma make it work (Yeah)

Shawty, Imma party till the sun down

jigeum i sinbiroun neukkimeun mwolkka

wajwo naegero eoseo before the sun rise

nega eopsneun nan eodil gado Nobody (Yeah) o!

doro wie yeogin runway

nal baraboneun nun sok milky way

Just love me right (aha!)

baby love me right (aha!)

o! naegero wa mangseorijima

neon maehokjeogin naui universe

Just love me right (aha!)

nae ujuneun jeonbu neoya

Just love me right

Just love me right

Just love me right

nae ujuneun jeonbu neoya