Lirik Lagu Lightsaber – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Lightsaber (Japan Version) – EXO

Light light light light light

Light light light light light

Long long way to go

Kogoeru machi wa hikari wo tozashi

Haruka na toki

Fukai nemuri e kimi wo tsurete yuku

Dare mo sukuenai to iu no nara

Mune ni yadoshita tsurugi kazaseba

Shikkoku no yami terase kagayake

Mezameru hi made

Kimi to iu tsubomi ga saku

Kono sekai mamorinuku Savior

Yakusoku wa hitotsu dake A life saver

Lightsaber, lightsaber, lightsaber, lightsaber

Lightsaber (Drop)

Oh, lightsaber, oh (Drop)

Light light light light light ooh woah ooh woah

Light light light light lightsaber

Light light light light light ooh woah ooh woah

Light light light light lightsaber

Kimi ga egaku hisui no mori e

Hikari to odoru you ni michibikare

Here we go, danger semaru

Subete nomikomarete shimau

Dou sureba mamoreru no

Yousha naku yoru ga aketeku mae ni

Kagerou ni idakarete kimi wa

Boku no kage ni tsutsumare

Daichi ga jikuu to hagureru shunkan

Kono te wo kesshite hanasanai