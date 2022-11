Lirik Lagu Litawachoma - Zuchu dan Fakta di Baliknya

Habibi lauzi kipenzi changu cha ngama

Mimi na wewe hadi milele

Komesha wachokozi wabaki kututazama

Tuwatoe jasho la nywele

Haa nimesikia habari

Eti kuna mtu twamkera

Oooh mwana akae tayari

Maana bado movie hili trailer

Na usiku nikumbate (ni tete te)

Ooh my babe boo (ni tete te)

Kwa ghetto ning'ate ng'ate (ni tete te)

You know I love you

Nikizidi ugomvi unichape (ni tete te)

Silaha rungu (ni tete te)

Kwenye joto nipepee (ni tete te)

Mwendani wangu

Penzi letu kwao fire

Na litawachoma sana

Mmmh! Litawauma

Na litawachoma sana

Eh kwa roho mbaya zenu

Na litawachoma sana

Oooh na hatuwachani

Na litawachoma sana

Mmhhm ada! Kinachotakasa nafsi

Huba si sabuni

Kwangu usiwe na wasi

Nishaacha uhuni

Ada! Kama moyo jiko basi

We ndo wangu kuni

Mapenzi soccer

Nipe pasi nitie nyavuni

Tena wasikutishe

Kwa jumbe zao za kata (kata)

Mi ndio kamati kuu

Hapa jimbo umepata (pata)

Mahaba ni tashtiti

Na baby unayajua

Siwezi fanya ya Shishi

Uchebe kukubutua

Waambie na ibilisi

Watu wanajisumbua

Ufupa kashindwa fisi

Wao paka utawaua

Dodo dodo

Nimeokota dodo na mjani wake

Nimeokota dodo

Litayemkera ni shauri zake

Simba nimelipata dodo

Nimeokota dodo na mjani wake

Oh mi mwenzenu toro

Litayemkera ni shauri zake

Na litawachoma

Na litawachoma sana

Mmmh! Litawauma

Na litawachoma sana

Eh kwa roho mbaya zenu

Na litawachoma sana

Oooh na hatuwachani

Na litawachoma sana

Asa baby nichezeshe ngondo

Ngondo, ngondo ingwango!

Ah tulicheze ngondo

Ngondo, ngondo ingwango!

Eh timbwili timbwili tutimbwilike

Ngondo, ngondo ingwango!

Oooh mpaka kupambazuke

Ngondo, ngondo ingwango!

Ai ngondo!

Wasafi

Credits

Artis : Zuchu

Album : I am Zuchu

Rilis : 2020

Genre : RnB/Soul

Penulis : Donald Rwebangira

Fakta di Balik Lirik Lagu Litawachoma - Zuchu

Zuhura Othman Soud atau lebih familiar dikenal dengan Zuchu, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu Tanzania yang lahir di Zanzibar.

Penyanyi berbasis di Dar es Salaam ini, sebelumnya telah menandatangi kontrak dengan label rekaman WCB Wassafi.

Prestasi yang diukir oleh artis wanita Afrika Timur pertama ini adalah dianugerahi Silver Plaques Button oleh YouTube, karena telah mencapai 100.000 pelanggan, hanya dalam waktu 1 minggu saja.

Awal perjalanan kariernya dimulai ketika Zuchu mulai berkolaborasi dengan ibunya, Khadija Kopa pada sebuah lagu berjudul Mauzauza dari EP dalam debutnya yang bertajuk I am Zuchu.

Salah satu lagu yang dirilis oleh Zuchu, berjudul Litawachoma dalam album yang bertajuk I am Zuchu