Lirik Lagu Jaro - Zuchu dan Fakta di Baliknya

I just love the way you love

Everything I hate about myself I don't deserve you

Mhh from my dark armpits to the stretchmarks on my laps

And I feel complete too good to be true my love

I just love the way you love,

Everything I hate about myself, I don't deserve you

Eh! Na you be coming dangerous

Kwako mi fala mjinga

I cannot focus

Am wrapped around your fingers Jaro

Jaro jaro, (Jaro jajaa) Jaro jaro, (Let's run away)

Jaro jaro (Hold my hand) Jaro jaro (Eeeh)

Jaro Jaro (Jaro jajaroo jaroo) Jaro jaro

Jaro jaro (Baby hold my hand) Jaro jaro

Tadidim tadidim tadim damdam

Tadidim tadidim tadidim damdam

Na itoshe kusema, Mimi nakupenda sana

Na nashindwa kuhema, Tamu ya manyamanyama hayaa

Oya baby come, come, Nataka nikuoneshe mashamsham

My honey so sweet yani tamtam

If you sing a song I'll be my jamjam jaja iyo

Eh! Na you be coming dangerous

Kwako mi fala mjinga

I cannot focus

Am wrapped around your fingers jaro

Jaro jaro, (Jaro jajaa) Jaro jaro, (Let's run away)

Jaro jaro (Hold my hand) Jaro jaro (Eeeh)

Jaro Jaro (Jaro jajaroo jaroo) Jaro jaro

Jaro jaro (Baby hold my hand) Jaro jaro

Tadidim tadidim tadim damdam

Tadidim tadidim tadidim damdam

Credits

Artis : Zuchu

Album : Jaro

Rilis : 2022

Genre :Bongo flava, afro-pop, dan RnB

Penulis : Zuchu

Zuhura Othman Soud atau lebih familiar dikenal dengan Zuchu, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu Tanzania yang lahir di Zanzibar.

Penyanyi berbasis di Dar es Salaam ini, sebelumnya telah menandatangi kontrak dengan label rekaman WCB Wassafi.

Prestasi yang diukir oleh artis wanita Afrika Timur pertama ini adalah dianugerahi Silver Plaques Button oleh YouTube, karena telah mencapai 100.000 pelanggan, hanya dalam waktu 1 minggu saja.

Awal perjalanan kariernya dimulai ketika Zuchu mulai berkolaborasi dengan ibunya, Khadija Kopa pada sebuah lagu berjudul Mauzauza dari EP dalam debutnya yang bertajuk I am Zuchu.

Salah satu lagu yang dirilis oleh penyanyi ini berjudul Jaro dalam album yang bertajuk Jaro.