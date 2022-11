Lirik Lagu Nyumba Ndogo - Zuchu dan Fakta di Baliknya

Oh, oh, nikupe taarifa mwenzangu, uh-uh

Yame nifika kwako we mwanamke mwenzangu uh-uh

Sema oh, oh nikupe taarifa mwenzangu, uh, uh

Yame nifika kwako we mwanamke mwenzangu, uh, uh

Bwan'ako ana lalamika kila akija nyumbani

Eti hujui kupika

Kula kwako hatamani

Kwangu kalipenda tembele

Toto laini, laini

Shoga umenyimwa upole

Tajiri wa kisirani

Na samahani, samahani mwanzoni

Siku jitambulisha mimi nani

Ni miye njoo mke mwenzio A.K.A nyumba ndogo

Tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo

Sina ubaya (sina ubaya nawe)

Ah ukinichukia (wani onea bure)

Ah, sina ubaya (sina ubaya nawe)

Muke mwenza uki nichukiaa (wani onea bure)

Oh, sina ubaya (sina ubaya nawe)

Ah, ukinichukia (wani onea bure)

Oh, nasema mnyonge, mnyongeni

Ni haki yake mpeni, muke mwenza unanifaa

Miye nikiwa mwezini kwangu haiwezekani

Kwako bwana anakaa

Mambo kusaidiana wala Usihuzunike

Siku hizi ku share mabwana ndjo Fashion kwa wanawakee

Jitahidi chunga sana mwenzangu usiachike

Sina ubaya (sina ubaya nawe)

Ah, ukinichukiaa (wani onea bure)

Ah, sina ubaya (sina ubaya nawe)

Muke mwenza ukinichukiaa (wani onea bure)

Oh, sina ubaya (sina ubaya nawe)

Ah, ukinichukiaa (wani onea bure)

Twendee nache, nache, nache, nache, nachie

Huu mchezo wa kichina zungusha kiuno chako

We kichina zungusha kiuno chako

Kama shepu huna pambana na hali yako

Kama huna pambana na hali yako

Nasema Masha zungusha, we zungusha

Sasa Wanjala zungusha, we zungusha

Khadija Kopa zungusha, we zungusha

Mama Dangote zungusha, we Zungusha

Mama-ah-ah

Ah, ah, ah

We kama mzuka umepanda twende mpaka chini

Eti nani sijamtaja aje acheze na mimi

Na kama mzuka umepanda twende mpaka chini

Eti nani sijamtaja aje acheze na mimi

Twende changamkeni, changamkeni, changamkeni

Apo kati changamkeni, changamkeni, changamkeni

Na kulia changamkeni, changamkeni, changamkeni

Kuchoto changamkeni, changamkeni, changamkeni

Mama-a-a-a-a-ah

Twendee nache, nache, nache, nache, nacheza

Nasema aii mama, aii mama, aii mama, aii mama

Andaa besee, andaa besee, andaa besee, andaa besee

Twende

Mama, andaa besee, andaa besee, andaa besee, andaa besee

Twende

Utajijua mwenyewe

Utajijua mwenyewe

Utajijua mwenyewe

Utajijua mwenyewe

Kamix Lizer

Credits

Artis : Zuchu

Album : Nyumba NDogo

Rilis : 2021

Genre :Bongo flava, afro-pop, dan RnB

Penulis : Zuchu

Fakta di Balik Lirik Lagu Nyumba Ndogo - Zuchu

Zuhura Othman Soud atau lebih familiar dikenal dengan Zuchu, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu Tanzania yang lahir di Zanzibar.

Penyanyi berbasis di Dar es Salaam ini, sebelumnya telah menandatangi kontrak dengan label rekaman WCB Wassafi.

Prestasi yang diukir oleh artis wanita Afrika Timur pertama ini adalah dianugerahi Silver Plaques Button oleh YouTube, karena telah mencapai 100.000 pelanggan, hanya dalam waktu 1 minggu saja.

Awal perjalanan kariernya dimulai ketika Zuchu mulai berkolaborasi dengan ibunya, Khadija Kopa pada sebuah lagu berjudul Mauzauza dari EP dalam debutnya yang bertajuk I am Zuchu.