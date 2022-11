Lirik Lagu Cheche - Zuchu dan Fakta di Baliknya

Iii... arira rarira

Rarari rarari

Iyaa, iyaa iyaa eey

Tiaria, rari rari eey

Te amor Te amor

Le te quero, quero

Yaliyomo yamo

Hujazoa penzi kwa beru

Mwenzako migulo chengele

Kwa ndani naugulia kwa nje bwerere

Sema upendacho utakula jegele

Kinyama kulumagia au nkuchumie tembele

Na bila huruma unanijuza

Kwamba unayabaruza

Mi mtoto unanikuza

Wee aah

Unanichezesha kwaito

Kwa koro waito

You dey give me banana

Your love is stamana

Unachezesha kwaito

Kwa koro waito

My baby twachezeshana

Che! Che! Cheche rumba che! Che!

Hey tunashikana shikana

Che! Che! Cheche rumba che! Che!

Tunachezeshana

Che che che rhumba che

Che! Che! cheche rumba che! che!

Zinatoka che che tukigusana gusana

Che! Che! Cheche rumba che! Che!

Eeeh unapendaga chocolate (enhe)

Mavanilla nilla (enhe)

Tam tam sweety ety (enhe)

Nikichenga ka Roja Mila (enhe)

Brrr okey!

Penzi koleza uje wa Dubai

Huba lipambe moto

Kama mafuta kwa karai

Okey na ulivyo katoto lito to!

Leo mpaka kokoriko ko!

Ghetto ni kulamba mwiko ko!

Sakafu hadi kwata niko ko!

Korikoko mama utaniua, nikomeshe!

Ya leo kiboko, nikomeshe!

Imezidi utamu, nikomeshe!

She! She! She! Komeshe!

Asa kukuacha wewe (nitawezaje?)

Niende kwa mwengine (nitawezaje?)

Ujeuri sina

Jinsi twachezeshana

Che! Che! Cheche rumba che! Che!

Hey tunashikana shikana

Che! Che! Cheche rumba che! Che!

Tunachezeshana

Che che che rhumba che

Che! Che! Cheche rumba che! Che!

Zinatoka che che tukigusana gusana

Che! Che! Cheche rumba che! Che!

Na kakara zako kinkiri

Kinkiri kanka!

Kinkiri kankara kinkiri

Zanimalizaga

Eeh na kakara zako kinkiri

Kinkiri kanka!

Venye unavyo kinkiri

Kinkiri kan kinki

Kinkiri kanka

Ki! Ka! kirinkaka!

Unanichezesha kwaito

Kwa koro waito

You dey give me banana

Your love is stamana

Unachezesha kwaito

Kwa koro waito

My baby twachezeshana

Credits

Artis : Zuchu

Album : I am Zuchu

Rilis : 2020

Genre : RnB/Soul

Penulis : Donald Rwebangira

Fakta di Balik Lirik Lagu Cheche - Zuchu

Zuhura Othman Soud atau lebih familiar dikenal dengan Zuchu, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu Tanzania yang lahir di Zanzibar.

Penyanyi berbasis di Dar es Salaam ini, sebelumnya telah menandatangi kontrak dengan label rekaman WCB Wassafi.

Prestasi yang diukir oleh artis wanita Afrika Timur pertama ini adalah dianugerahi Silver Plaques Button oleh YouTube, karena telah mencapai 100.000 pelanggan, hanya dalam waktu 1 minggu saja.

Awal perjalanan kariernya dimulai ketika Zuchu mulai berkolaborasi dengan ibunya, Khadija Kopa pada sebuah lagu berjudul Mauzauza dari EP dalam debutnya yang bertajuk I am Zuchu.