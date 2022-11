Lirik Lagu Sukari - Zuchu dan Fakta di Baliknya

Eti nimemlambisha ananambia chombezaa (chombeza)

Tena nikiizidisha ananambia kolezaa (koleza)

Nikitaka kusitisha ananambia ongezaa (ongeza)

Japo imethibitishwa ila itampoteeza a

Ikipanda ni bala (naogopa)

Ikishuka ndo hatari (naogopa)

Asije pata madhalaa (naogopa)

Akaikosa na hali (naogopa)

Ladha yake msalaa (naogopa)

Shira ya kizanzibar (naogopa)

Nami simpii mi wala

Akitaka nampa

Ai su kaari (nampatia)

A Sugar sukari (nampatia)

Su kaari (nampatia)

A Sugar sukari (nampatia)

Su kaari (nampatia)

Sugar sukari (nampatia)

Su kaari (nampatia)

A Sugar sukari (nampatia)

Na akilia njaa

Juu njaa sifanyi ajisi

Namjazia jaa

Juu jaa na vitangawizii eeeh

Baba chanja baba chanja e (eeeeh)

Chukua vyote chukua (kulaa)

Vitafune nganjanganja e (eeeeh)

Chakua mwaya chakau (kulaa)

Ujibusti na karanga e (eeeeh)

Tuliza na kitumbua ila (kulaa)

Jiadhali na majanga we

Usije ukaugua mana

Ikipanda ni balaaa (naogopa)

Ikishuka ndo hataali (naogopa)

Asije pata madhara (naogopa)

Akaikosa na hali (naogopa)

Ladha yake msalaa (naogopa)

Shira ya kizanzibar (naogopa)

Nami simpii mi wala

Akitaka nampa

Ai su kaari (nampatia)

A Sugar sukari (nampatia)

Su kaari (nampatia)

A Sugar sukari (nampatia)

Su kaari (nampatia)

Sugar sukari (nampatia)

Su kaari (nampatia)

A Sugar sukari (nampatia)

Nimroge kwanini kashanogewa (daambua dambua)

Udambu wa sukarini tamu kolea (daambua dambua)

A sema da dambua (dambua)

We dambua (dambua)

Alua aluaa (dambua)

We dambua (dambua)

A sema da dambua (dambua)

We dambua (dambua)

Inama kama unafua (dambua)

Kiguru nyanyuaa (dambua)

Ey

Credits

Artis : Zuchu

Album : Unplugged

Rilis : 2021

Genre :Bongo flava, afro-pop, dan RnB

Penulis : Zuchu

Fakta di Balik Lirik Lagu Sukari - Zuchu

Zuhura Othman Soud atau lebih familiar dikenal dengan Zuchu, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu Tanzania yang lahir di Zanzibar.

Penyanyi berbasis di Dar es Salaam ini, sebelumnya telah menandatangi kontrak dengan label rekaman WCB Wassafi.

Prestasi yang diukir oleh artis wanita Afrika Timur pertama ini adalah dianugerahi Silver Plaques Button oleh YouTube, karena telah mencapai 100.000 pelanggan, hanya dalam waktu 1 minggu saja.

Awal perjalanan kariernya dimulai ketika Zuchu mulai berkolaborasi dengan ibunya, Khadija Kopa pada sebuah lagu berjudul Mauzauza dari EP dalam debutnya yang bertajuk I am Zuchu.