Lirik Lagu Fire - Zuchu dan Fakta di Baliknya

Ay, ay yo Trunk

(Aiyolizer)

Baby, baby

Mi' na we' in a thousand life times

Baby, baby

Mi' na we' in a hundred ways

Baby, baby

Mi' na we' in a thousand life times

Baby, baby

Mi' na we' in a hundred ways, yeah, eh, eh

Oh, la-la-la, mwenzenu nakuwa chizi

Mambo tunayopeana, tunayopeana

Ah, salala, kumbe mapenzi ndo' hivi

Oh, maana naona nampendelea sana

Akisikia joto (la-la-la), namuogesha (la-la-la)

Namlaza mapajani (la-la-la), napepea vizuri

Namrudisha utoto (la-la-la), namnyonyesha (la-la-la)

Mkubwa ni kwenu nyinyi (la-la-la), kwangu hana kauli

Kwa mapenzi moto moto (fire fire, fire fire eh)

Oh-oh, (fire fire, fire fire eh)

Mi' nna-tire (fire fire, fire fire eh)

My baby keep it burning (fire fire, fire fire eh)

Oh-oh (fire fire, fire fire eh)

Mi' nna-tire (fire fire, fire fire eh)

Oh, nisiongope, visifasifa nimevizidisha

Mizungu yote as'oijua nimemfundisha

Ahsubuhi sangara tope, jioni samaki papa namlisha

Shobo zenu nyote, mie ndo' ndivu liwezi katisha

Kidege wafikishie salamu (oh salamu)

Vigwegwe vya Dar-Es-Salaam (eh Salaam)

Nilizinguka sana oops (oo-ah), Mashariki mpaka Kusi' (oo-ah)

Nikakutana na wazushi (oo-ah), walioniumiza

Mola kanitunuku papuchi (oo-ah), mwana fundi bin nuksi (oo-ah)

Penzi ka'eka bando, kifurushi (oo-ah), na hatutomaliza

Oh nisijishauwe kwanini wakati ndo' kashakuwa wangu?

Ntazimaliza yasini mie kupendwa ndio jadi yangu

Na akisikia joto (la-la-la), namuogesha (la-la-la)

Namlaza mapajani (la-la-la), nampepea vizuri

Namrudisha utoto (la-la-la), namnyonyesha (la-la-la)

Mkubwa ni kwenu nyinyi (la-la-la), kwangu hana kauli

Kwa mapenzi moto moto (fire fire, fire fire eh)

Oh-oh, (fire fire, fire fire eh)

Mi' nna-tire (fire fire, fire fire eh)

My baby keep it burning (fire fire, fire fire eh)

Oh-oh (fire fire, fire fire eh)

Mi' nna-tire (fire fire, fire fire eh)

Ni'shalia kadi 'malize mchezo (amenipa jo-jo-joka)

Jamani joka libeberu (amenipa jo-jo-joka)

Kanilambisha vitamu (amenipa jo-jo-joka)

Hata huruma hana (amenipa jo-jo-joka)

Credits

Artis : Zuchu

Album : Fire

Rilis : 2022

Genre : Bongo flava, afro-pop, dan RnB

Penulis : Zuchu

Fakta di Balik Lirik Lagu Fire - Zuchu

Zuhura Othman Soud atau lebih familiar dikenal dengan Zuchu, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu Tanzania yang lahir di Zanzibar.

Penyanyi berbasis di Dar es Salaam ini, sebelumnya telah menandatangi kontrak dengan label rekaman WCB Wassafi.

Prestasi yang diukir oleh artis wanita Afrika Timur pertama adalah dianugerahi Silver Plaques Button oleh YouTube karena telah mencapai 100.000 pelanggan, hanya dalam waktu 1 minggu saja.

Awal perjalanan kariernya dimulai ketika Zuchu mulai berkolaborasi dengan ibunya, Khadija Kopa pada sebuah lagu berjudul "Mauzauza" dari EP dalam debutnya yang bertajuk I am Zuchu.