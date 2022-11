Lirik Lagu Nobody - Zuchu dan Fakta di Baliknya

Aaah! Aaah Aah!

Aah aah aah

Aah Aaah

Mmh Just a minute ago

I was thinking about you leo

I was thinking about you leo

I was thinking about you leo leo

Just to let them know

Hawafikii chako cheo

Hawafikii chako cheo

Hawafikii chako cheo no nooo

It might be your smile

Ndo linanifanya

Ndo linanifanyaa

Naweweseka moyooo

It might be your looovee

Ndo linanifanyaa

Ndo linanifanyaaa

Nakua poyoyooo

Baby macho macho pori waPotezee

Nikupe sukari jinomileee

Kachumba kachori jinogezee

Eeh baba baba inogilee

Nobody

Loves me like you doo

Loves you like i do

Loves me like you doo

Coz no body girl

Love me like you do

Love you like i do

Love me like you do

No body fit love you like i do

Anything i do i do for you

Girl you got me acting like a fool

Set me on fire and you make me feel cool

At the same time

Yeah aaahhh ooh

Nataka kuwa na wewe

And i cant get enough of you so

Come and stay with me baby

Ye ye ye

Physically mentally i gbadun your way

Spiritually critically wan make we dey

Me i get sugar come and chop me

My cake

This is original and i swear no be fake

Oh yeah

My baby

My baby

Ooh baby

Ooh baby girl

My baby

My baby girl

Yoh yoh yoh yoh

Coz no body

Loves me like you doo

Loves you like i do

Loves me like you doo

Coz no body girl

Love me like you do

Love you like i do

Love me like you do

Girl you tanzania to the band you know

Cherrie cherrie baby i dont want to know

Cause nobody will love you like i do

Yeah joe joe joe boy pon deck

Credits

Artis : Zuchu

Album : I am Zuchu

Rilis : 2020

Genre : RnB/Soul

Penulis : Donald Rwebangira

Fakta di Balik Lirik Lagu Nobody - Zuchu

Zuhura Othman Soud atau lebih familiar dikenal dengan Zuchu, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu Tanzania yang lahir di Zanzibar.

Penyanyi berbasis di Dar es Salaam ini, sebelumnya telah menandatangi kontrak dengan label rekaman WCB Wassafi.

Prestasi yang diukir oleh artis wanita Afrika Timur pertama ini adalah dianugerahi Silver Plaques Button oleh YouTube, karena telah mencapai 100.000 pelanggan, hanya dalam waktu 1 minggu saja.

Awal perjalanan kariernya dimulai ketika Zuchu mulai berkolaborasi dengan ibunya, Khadija Kopa pada sebuah lagu berjudul Mauzauza dari EP dalam debutnya yang bertajuk I am Zuchu.