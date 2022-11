Lirik Lagu Mi Chico Latino - Geri Halliwell dan Fakta Menarik di Baliknya

Mi Chico Latino - Geri Halliwell

Donde esta el hombre

con fuego en la sangre

I've got a secret. I cannot keep it

Its just a whisper of a distant memory

Just a dream or so it seams

Take me back to the place id rather be

You left a fire in my eyes

That lightens up the darkest skies

I'm giving up I'm letting go

I'll find my way so

Take me back to my sweet lavida

Find my love my dolce vita

Show me where I need to go

Donde esta mi chico latino

La la la la

Ay-y-y-ay

La la la

Stolen moments time has broken

My eyes ares open to this life-long mistery

And so I'll go with what I know

Take my chances and run with destiny

Now there's fire in my eyes

I'll break away and say goodbye

I'm free to be I'm letting go

I'll find my way so

Take me back to my sweet lavida

Find my love my dolce vita

Show me where I need to go

Donde esta mi chico latino

La la la la

Ay-y-y-ay

La la la

Ay-y-y

Que sueno, dolce y pequeno

Yo no se yo no se

Pero no es un cuento

Mi corazon con tormento

Chico latino te quiero y simplemente deseo

Yo lo se el camino

Es un sueno latino

Take me back to my sweet lavida

Find my love my dolce vita

Show me where I need to go

Donde esta mi chico latino

La la la la

Ay-y-y-ay

La la la

Take me back

Find my find my find my love my dolce vita

Show me where I need to go

Donde esta mi chico latino

Artis: Geri Halliwel

Album: Schizophonic

Penulis lagu: Andy John Watkins, Geri Halliwell, Paul David Wilson

Mi Chico Latino adalah satu-satunya lagu latin dalam album debut Geri Halliwell. Lagu ini ditulis langsung sang penyanyi bersama dua produser dan penulis lagu yang pernah bekerja sama dengan Spice Girls.

Lagu ini ditulisnya untuk sang ibu yang memiliki keturunan Spanyol, maka dari itu dalam liriknya terdapat bahasa Spanyol. Meskipun Halliwell dikritik karena pelafalan bahasa Spanyolnya yang tidak tepat, namun lagu ini berkontribusi dalam mengangkat lagu bergenre pop latin kala itu.

Single Mi Chico Latino cukup sukses di chart musik Inggris dengan menduduki posisi pertama dan fakta menariknya lagu ini menjadi yang pertama menduduki posisi teratas sejak debut solonya. Namun lagu ini sempat terkena tuduhan plagiat kala itu, melalui penyanyi solo yang bernama Ishtar dia mengatakan bahwa lagu Mi Chico Latino memiliki kemiripan dengan lagunya yang berjudul Alabina.

Meskipun isu plagiarisme mencuat, akan tetapi label yang menaungi Geri Halliwel tidak angkat bicara mengenai isu tersebut dan tidak aksi lainnya untuk membuktikan adanya plagiarisme atau tidak. (Gia Ananda)***