Lirik Lagu Holiday - Girls Generation dan Fakta di Baliknya

Holiday - Girls Generation

Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday

Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday

I'm feeling good inareul gidaryeowasseo

Cheoeum mannan geu sungancheoreom dasi mannan neowa na

I'm feeling cool ijeya wanbyeoghaejyeosseo

Ne gyeote issneun i sungan modeun ge dallajyeosseo Yeah

Baby Baby neol modu boyeojwo jom deo dagaollae

Georeumeul olmgyeo eodideun joha Let's go party

Taoreuneun jeo bulbicc araeseo ijen jeulgyeobollae

Meori sogeun biugo modeun geol naege deonjyeo

Hey oneuri uri Holiday

Meotjin nari on geoya hancham gidarin sungan

Hey teugbyeolhae uri Holiday

Neowa namaneul wihan haruga doel su issge

Jichyeossdeon mameun deonjyeobeoryeo

Yeogi neowa na hamkke jeulgimyeon dwae

Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday

Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday

Volumeeul nopyeobwa Feel the beat

Jigeum i Rhythmeul neukkyeobwa Feeling good

You know I'm hot hot hot hot

Jom deo tteugeowojineun neowa naui Daylight

Hey modeun geol deonjigo nawa Party

I haengbogi yeongwonhalgeora mideo Honey

Baby Baby nan meomchuji anha gyesok dallyeogallae

Rhythmeul ttara gibuneul naebwa Shake your body

Tteugeowojin i mudae wieseo gati norabollae

Bokjabhan geon jiugo modeun geol naege matgyeo

Hey oneuri uri Holiday

Meotjin nari on geoya hancham gidarin sungan

Hey teukbyeolhae uri Holiday

Neowa namaneul wihan haruga doel su issge

Jichyeossdeon mameun deonjyeobeoryeo

Yeogi neowa na hamkke jeulgimyeon dwae

Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday

Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday

(Hot Hot Hot) nunbusin neowa naui jinan yaegi

(Hot Hot Hot) deo tteugeowojin uri sai

(Hot Hot Hot) kkok jabeun du son neukkyeojini

(Hot Hot Hot) Oh yeah hii hah

Hey urideulmanui Holiday

Jichin harul beos-eona jjalishame nal matgyeo

Hey neomu wanbyeokhan Holiday

Oneuri gagi jeone jom deo jeulgineun geoya

Idaero mami ganeun daero teugbyeolhan nareul mandeureo neowa na

Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday

Ho-Ho-Holiday It's a Holiday Yeah

Artis: Girls Generation

Album: Holiday Night

Penulis lagu: Ju Hyun Seo, Sveen Louise Anny Sophia Frick, Lawrence Lee, Jay Q, Hye Kim, Marta Karin Marie Grauers

Holiday merupakan comeback Girls Generation setelah 2 tahun tak merilis album. Lagu ini memiliki konsep dance club dengan balutan bubblegum pop serta sedikit sentuhan funk.

Comeback ini juga bertepatan dengan anniversary ke-10 tahun girl group K-Pop asuhan SM Entertainment tersebut.

Holidany Night dirilis pada awal Agustus 2017, dan diproduseri langsung oleh Lee Soo Man, sosok pendiri agensi yang dikenal dengan warna pinknya.

Kendati sudah 10 tahun berkarier, Girls Generation tetap mampu memikat para pencinta musik. Buktinya, penjualan album itu cukup laris manis. Pada September 2017, album ini terjual hingga 160.000 copy.

Selain itu, Seohyun yang merupakan maknae dari grup itu ternyata ikut andil dalam penulisan lagu. (Gia Ananda)***