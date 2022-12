Lirik Lagu Tsumi No Kaori – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Tsumi No Kaori – Fujii Kaze

Koe mo kikasanaide dete itte

Ittai nani ga hoshii wake



Nanimo sawaranaide hottoite

Nanimo motomecha inai no ni



Taida ga urusai no yo

Itsumo ochiru hou ga raku na no

Dakedo haato ga wakatteru no

Ato de shinu hodo nakanakya ikenai koto



Risei ga shoboi no yo

Kizukanu furi de amayakashiteru no

Dakedo sorosoro tae gatai no

Betsu no kyoufu to ima wa tatakatteru no



Otto tsumi no kaori

Nukiashi sashiashi shinobiashi

Otto tsumi no kaori

Sakarai gatai iya na nioi

Otto tsumi no kaori

Kizuita toki ni wa mada hayai

Chotto mou yametari

Zenbu kiete nakunaru mae ni



Honno sukoshi dake de sore dake de

Furidashi ni kaerieru mono



Demo mogaita bun dake tsuyoku natte

Sukui wa kanarazu kuru mono



Ego wa yakamashii no yo

Chotto wo seki hazushitoite yo

Daremo nanimo suwarenai toko

Shinsei na basho mou jama de shika nai no



Yokubou shitsukoi no yo

Kieta soba kara arawarenaide yo

Kori mo sen to tsukimatou no mo

Kore de saigo yo hana ga kikidashita no yo



Otto tsumi no kaori

Nukiashi sashiashi shinobiashi

Otto tsumi no kaori

Sakarai gatai iya na nioi

Otto tsumi no kaori

Kizuita toki ni wa mada hayai

Chotto mou yametari

Zenbu kiete nakunaru mae ni



Mou hajiru koto nante nai

Hoka ni kowai mono nado nai

Mou hajiru koto nante nai

Hoka ni kowai mono nado nai



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : HELP EVER HURT NEVER

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2020

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Tsumi No Kaori

Lagu “Tsumi No Kaori” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 2020 lalu, masuk ke dalam album “HELP EVER HURT NEVER”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***