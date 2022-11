Lirik Lagu Faster - NCT 127 dan Fakta di Baliknya

Faster - NCT 127

Fast ollataneun my seat junbidwaetji

My team teojil deuthan enjin highway

Fast sum makineun yeolgi

Chungdolhal deut machi

Kkeuchi eomneun ginjang soge

Fast urimanui bangsigeul jikyeonae

Do or die always

'Cause we ride on top gear

Fast all day dallyeo ullyeo peojil hamseong

Checkered flag on my way

We're going Faster

Faster

We're going Faster

Speed off

High risk

Hangyereul Pull off

Chulbalseon wi wanbyeokan Team work

Naegen eopseo jwaudo

Ojik apeuro dadeul nae dwiro Huh

Ttara hal sudo ttaraol sudo eopji

Thrill and more

Michin sokdoro jeokdanghiga an dwae

Nan New record

Fast ollataneun my seat junbidwaetji

My team teojil deuthan enjin highway

Fast sum makineun yeolgi

Chungdolhal deut machi

Kkeuchi eomneun ginjang soge

Fast urimanui bangsigeul jikyeonae

Do or die always

'Cause we ride on top gear

Fast all day dallyeo ullyeo peojil hamseong

Checkered flag on my way

We're going Faster

Faster

We're going Faster

Naegen eopseo jwaudo

Ojik apeuro dadeul nae dwiro Huh

Faster

Yeogi juingong maja

Uri Role

Pop the champagne more

Going Faster

Kick off kkeunkim eomneun focus

Nochil teum eopji Tension

Gyesokae maeil We don't have break

Sege jaraon Mental

Fast like a flash, huh, and we the best all

Jigeumbuteo dasi Speed up

Dasi Seat belt on

And we apseo neol geuge uri mok

Fast buri buteo my beat junbidwaetji

My team teojil deuthan enjin highway

Fast sum makineun yeolgi

Chungdolhal deut machi

Kkeuchi eomneun ginjang soge

Fast urimanui bangsigeul jikyeonae

Do or die always

'Cause we ride on top gear

Fast all day dallyeo ullyeo peojil hamseong

Checkered flag on my way