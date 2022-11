Baru Seminggu Menikah, Istri Kapten Vincent Raditya Sudah Lahiran Anak Pertama

PIKIRAN RAKYAT - Baru satu minggu menikah dengan Fanny Margaretha, Vincent Raditya, dikabarkan sudah diberi momongan. Mereka diketahui menikah pada Sabtu, 19 November 2022.

Seminggu setelah menikah, pria yang berprofesi sebagai pilot di sebuah maskapai penerbangan itu membagikan foto anak pertamanya dari Fanny.

Lewat akun Instagram-nya, Vincent berbagi foto sang buah hati.

Baca Juga: Profil Arrigo Sacchi, Mantan Penjual Sepatu yang Bawa AC Milan Berjaya

"Biar puas yaa sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya 'saat ini'," kata Vincent Raditya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 28 November 2022.

"Suka atau tidak keluarga inilah masa depan saya. Feel free to judge anything, this is my life and my future," ujarnya.

Tangkapan layar unggahan Instagram Vincent Raditya.

Anak pertamanya bernama Avelina Raditya yang lahir pada 24 November 2022, dengan berat 3,1 kg dan tinggi 50 cm.

Baca Juga: Profil Rafael Benitez, Pelatih Kawakan yang Bawa Liverpool Juara Liga Champions 2005

Sang istri melahirkan secara caesar. Hal ini diungkapkan Vincent Raditya dalam vlognya.