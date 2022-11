Lirik Lagu Bagaimana dengan Aku? - Rayi Putra dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bagaimana dengan Aku? dari Rayi Putra

Bagaimana dengan aku

Dengan aku dengan aku

Jadi bagaimana dengan aku

Waktuku

Apa yang tersisa bagiku

Walau kau bisa kau tak mau

Jadi bagaimana dengan aku

Apa kau senang

Menyuruh aku ini itu agar kau menang

Told me to give 'em all I had so what you petty 'bout

So why you packing all these punches all of sudden like you're Pacquiao

Apa kau puas

Weight causing neck aches but it doesn't rust

Apa yang terbaru baby all that shit's a must

Kau percaya gaya orang tak percaya us

Huh yeah

Seharusnya kita satu

Tapi semua semua tentang kamu

Sampai kapan harus ku menunggu

Jadi bagaimana dengan aku

Dengan aku dengan aku

Jadi bagaimana dengan aku

Waktuku

Apa yang tersisa bagiku

Walau kau bisa kau tak mau

Jadi bagaimana dengan aku

Oke sekarang gimana

Jika kita terus bersama

We can start a cruise Impala

Tak ada menang dan kalah

Bayangkan kita macam bumi dan bulan

If we all good then you get to ride shotgun

Apa yang kupunya itu punya kamu juga