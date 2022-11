Lirik Lagu I Got a Boy - Girls Generation dan Fakta di Baliknya

I Got a Boy - Girls Generation

Ayo, GG!

Yeah yeah, shijakae bolkka?

eomeo! yae jom bwara yae

museun iri isseotgillae meori jallattae eo?

eomeo! tto yae jom borago

meoributeo balkkeutkkaji seutairi bakkwieosseo

wae geuraettae? gunggeumhae jukkenne

wae geuraettae? malhae bwa bwa jom

Hahaha! Eh let me introduce myself

Here comes trouble, whoo! ttarahae

Oh oh oh eh oh (Eh eh eh eh)

Oh oh eh oh oh oh oh oh

neo jallasseo jeungmal

jiga mweonde? utgyeo

neomu kottae sen geo ani?

nabogo pyeongbeomhadanda yae (eo)

geu namja wanjeon mame deureonna bwa

maldo an dwae maldo an dwae

neomu yeppeojigo Sexy-haejeosseo

geu namja ttaemuniji?

mureobol ppeonhaettanikka neo bakkun

hwajangpumi mweonji

sashil na cheom bwasseo

sangcheo ibeun yasu gateun gipeun nun

yaegiman haedo eojilhaettanikkan

neo jallasseo jeungmal

jallasseo jeungmal

Oh oh oh eh oh

(Here comes trouble, hey girl listen)

Oh oh eh oh oh oh oh oh

neo jallatta jeungmal (jallasseo)

Oh oh oh eh oh (Hey)

Oh oh eh oh oh oh oh oh (Nananana hey)

neo jallasseo jeungmal

Ayo stop! Let me put it down another way

I got a boy meotjin I got a boy chakan

I got a boy handsome boy nae mam da gajeogan

I got a boy meotjin I got a boy chakan

I got a boy awesome boy wanjeon banhaenna bwa

a nae wangjanim

eonje i momeul guhareo wa jushil tengayo?

hayan kkumcheoreom

nal pume ana ollyeo naraga jushigetjo?

na kkamjjak menbungiya

geu sarameun nae minnachi gunggeumhadae

wanjeon mame deureo

mot igin cheok boyeo jweodo gwaenchaneulkka?

Oh jeolttaero an dweji (geuchi geuchi)

uri jikil kkeon jikija (matji matji)

geuye mameul modu gajil ttaekkaji

igeon jeolttaero ijeobeoriji mallagu

Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh

bameul saedo mojalla da da

Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh

uri chwego gwanshimsada-da

nae mal deureo bwa geu ai neone alji?

jom eorijiman sogeun kkwak chasseo

eotteol ttaen oppacheoreom deumjikajiman

aegyoreul buril ttaen neom yeppeo jukkesseo

Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh oh oh

neo micheosseo micheosseo

Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh oh oh

neo micheosseo micheosseo

nan jeongmal hwaga na jukkesseo

nae namjan nal yeojaro an boneungeol

magyeonhal ttaen eotteokamyeon naega jokenni?

jilturado nage hae bolkka? soksanghae eotteokae na?

maldo an dwae maldo an dwae

Don't stop! Let's bring it back to 1:40

I got a boy meotjin I got a boy chakan

I got a boy handsome boy nae mam da gajeogan

I got a boy meotjin I got a boy chakan

I got a boy awesome boy wanjeon banhaenna bwa

eonjena nae gyeoten nae pyeoni dwae jugo

gwi giuryeo juneun neo neo

nan idaero jigeum haengbokae

jal dwel kkeonikka

I got a boy meotjin I got a boy chakan

(a nae wangjanim)

I got a boy handsome boy nae mam da gajeogan

(eonje i momeul guhareo wa jushil tengayo?)

I got a boy meotjin I got a boy chakan

(hayan kkumcheoreom)

I got a boy awesome boy wanjeon banhaenna bwa

(nal pume ana ollyeo naraga jushigetjo?)

I got a boy meotjin I got a boy chakan

(Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh)

I got a boy handsome boy nae mam da gajeogan

I got a boy meotjin I got a boy chakan

(Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh)

I got a boy awesome boy wanjeon banhaenna bwa

Credit

Artis: Girls Generation

Album: I Got a Boy

Dirilis: 2013

Penulis lagu: Will Simms, Sarah Lundback Bell, Anne Judith Wik, Yoo Young-jin

Fakta di Baliknya

I Got a Boy adalah album studio keempat dari Girls Generation, grup idol wanita yang dijuluki Nation's Girl Group di Korea Selatan. Lagu ini mungkin akan terdengar tidak biasa jika baru mendengarnya untuk pertama kali, karena lagu ini memiliki kombinasi genre yang luas. Mulai dari genre bubblegum pop, electropop, R&B, dubstep, dan EDM.

Lagu ini sangat populer di Korea Selatan. Bahkan berhasil menduduki posisi teratas di tangga lagu Gaon dan K-Pop Hot 100.

Musik videonya juga berhasil memenangkan Video of the Year dalam Acara YouTube Music Awards, mengalahkan Justin Bieber dan PSY.

Lagu ini pun diakui sebagai Songs of the year oleh majalah Time, menempatkan lagu ini di posisi ke-5 untuk lagu terbaik dari 10 besar. Majalah Time pun mengatakan lagu ini sebagai Pop Phenomenon, dan pantas menjadi rival One Direction maupun Katy Perry kala itu. (Gia Ananda)***