Lirik Lagu I'm Not Diva - Melly Goeslaw dan Fakta di Baliknya

I'm Not Diva - Melly Goeslaw

I'm not model

I'm not beautiful

I'm not an angel

But I'm not a beast eagle

I like botox

I like surgery

I like tatoo

I'm happy to be who I am

I like music

I like movie

I like drama

Don't like to be a drama queen

I like music

I like movie

I like drama

Don't like to be a drama queen

I like botox

I like surgery

I like tatoo

I'm happy to be who I am

Ku bukan diva

Ku bukan diva

Aku bukan ratu

Bagai mahkota

Atau kembang goyang

Maunya mewah

Maunya yang mahal

Itu bukan aku

Sedangkan kamu seolah-olah diva

Gaya selangit

But you don't own money

Jangan tersinggung

I'm not talking about you

Just having fun

I like music

I like movie

I like drama

Don't like to be a drama queen