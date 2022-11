Selena Gomez Unggah Foto Bersama Personil BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Selena Gomez menghebohkan para fan di lewat unggahannya dengan para member BLACKPINK di akun Instagram-nya.

"Selpink chillin," kata Selena Gomez, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 27 November 2022.

Tak lama, Rose BLACKPINK mengunggah kembali foto mereka dengan Selena Gomez lewat Instagram Story-nya.

"The most awaited photo is here finally," kata akun @iamsahilaila22.

"Ice Cream performance pleaseeeee," ucap @randomlyinpeace.

"OMGGGGGG!!!," ucap @uyainaarshad.

Untuk diketahui, Selena Gomez dan BLACKPINK pernah berkolaborasi dengan merilis lagu Ice Cream pada 2020.***