Sinopsis Film Avatar: The Way of Water yang Tayang 16 Desember 2022

PIKIRAN RAKYAT - Film Avatar: The Way of Water akan segera tayang di seluruh bioskop pada 16 Desember 2022.

Film kedua dari Avatar tahun 2009 ini akan melanjutkan cerita dari film pertamanya.

Sebelumnya, film Avatar tahun 2009 tayang di bioskop terlebih dahulu yang dimulai pada tanggal 23 September 2022.

Film yang dibintangi Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Sam Worthington dan Kite Winslet ini akan segera berlayar di bioskop.

Avatar: The Way of Water sebuah film fiksi yang disutradarai oleh James Cameron.

Lebih dari satu dekade setelah peristiwa film pertama, Avatar: The Way of Water bercerita tentang keluarga Sully.

Film ini mengisahkan tentang Sully yang cukup terganggu dengan adanya operasi penambangan RDA.

Hal ini membuat Sully kembali ke Pandora untuk menemui Nyetiri dan anak-anaknya.