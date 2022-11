Ji Chang Wook Bakal Nyanyikan Lagu Drama The Sound of Magic saat Fan Meeting di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - Artis peran asal Korea Selatan, Ji Chang Wook, akan mengadakan fan meeting bertajuk Reach You di Jakarta, pada 3 Desember 2022. Ji sebelumnya mengunjungi Manila Filipina pada 6 November 2022.

Ji Chang Wook disebut akan menyanyikan beberapa lagu pada fan meeting nanti di Jakarta. Salah satunya yakni Do You Believe in Magic, yang merupakan soundtrack drama The Sound of Magic.

Selain lagu tadi, Ji akan membawakan lagu Kissing You (soundtrack 7 First Kisses), To The Butterfly dari (Empress Ki) dan I'll Protect You (Healer).

Baca Juga: Intermittent Fasting: Diet Tanpa Pantangan Makanan dan 5 Manfaat Buat Kesehatan

Lagu-lagu tersebut adalah soundtrack dari semua drama Korea (drakor) yang dia mainkan.

Sementara itu, Ji Chang Wook menjelaskan, pemilihan Reach You sebagai tema acaranya, adalah karena dia ingin kehadirannya lebih dekat dengan para fans. Terutama selain di luar Korea Selatan.

Di samping itu, MecimaPro, sebagai promotor acara, menginformasikan kepada penggemar yang sudah membeli tiket nantinya dapat menukarnya pada 3 Desember 2022 untuk seluruh kategori tiket di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta.

Baca Juga: Profil Jalaludin Rumi Sufi dan Ulama Besar di Persia Beserta Daftar Karyanya