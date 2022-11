Grup K-Pop IVE Rebut Empat Penghargaan Sekaligus di Melon Music Awards

PIKIRAN RAKYAT - Grup K-pop IVE berhasil meraih empat penghargaan dalam ajang Melon Music Awards (MMA).

Girl band enam bagian memenangkan Grup Wanita Terbaik, mengalahkan pesaing kuat seperti (G)I-DLE, aespa, BLACKPINK dan NewJeans selama upacara yang diadakan Sabtu, 26 November 2022 di Gocheok Sky Dome di Distrik Guro, Seoul.

Ini merupakan perayaan MMA pertama secara tatap muka selama pandemi yang melanda tiga tahun lalu, sehingga MMA dilakukan secara online.

"Kami tidak mengharapkannya tetapi merasa sangat terhormat menerima penghargaan ini"

"Hari ini menjadi hari motivasi bagi kami. Kami akan terus bekerja keras, jadi kami meminta banyak dukungan,” kata anggota grup Jang Won-young dalam pidato penerimaannya.

Selain itu, IVE juga berhasil meraih TOP10, sebuah penghargaan untuk 10 artis terbaik tahun ini sebagai Lagu Terbaik dengan lagu hitnya "LOVE DIVE" dan Rookie of the Year bersama dengan NewJeans.

LOVE DIVE merupakan mini album dari Grup Kpop IVE yang dirilis pada bulan April 2022, yang terjual sekitar 338.000 kopi pada minggu pertama perilisan lagu tersebut.

IVE terdiri dari dua mantan anggota IZ*ONE yakni An Yu-jin dan Jang Won-young, serta anggota lainnya Gaeul, Liz, Rei, dan Leeseo yang memulai debutnya dengan single ELEVEN Desember lalu. Karya tersebut segera menjadi bintang, membuat serangkaian hit termasuk "After Like" dan "LOVE DIVE."