Trauma Disebut Hamil Anak Ariel NOAH, BCL Mati-matian Olahraga demi Bodygoals

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Bungi Citra Lestari alias BCL belum lama ini dituding tengah hamil gegara potret perut buncitnya tersebar di media sosial.

Dalam foto yang beredar, BCL dituding tengah mengandung anak dari Ariel NOAH, mendapati hal itu, BCL pun tak tinggal diam.

Demi membantah semua gosip miring soal dirinya, BCL langsung mati-matian berolahraga. Momen ini pun turut dibagikan BCL lewat akun Instagram-nya.

"Health is not the weight you lose.. But the life you gain.. ~unknown~ #pilates," kata BCL seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @bclsinclair.

Dalam video yang dibagikan pelantun Sunny, tampak BCL melakukan pilates dengan gerakan-gerakan yang bermanfaat untuk membuat perut dan bagian tubuh lainnya lebih kencang.

Tak pelak unggahan BCL tengah berolahraga ini pun langsung ramai dikomentari oleh netizen yang memberikan dukungan untuk BCL.

"Mantappp siapa yg bilang dia hamil liat noh netizen julid," ucap pemilik akun jezheetira.

"Rajin banget olahraga aja dibilang hamil. lah apa kabar gue yg rajin makan seblak,baso aci, baso, mie ayam," kata pemilik akun sjhaeriah.