Momen Arsy Foto Bareng Song Joong Ki Bikin Ashanty Berkhayal: Kalau Jadi Arsy, Bunda Peluk

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Korea Selatan. Song Joong Ki, yang merupakan brand ambassador Scarlett mengadakan fans meeting di Indonesia pada Sabtu, 26 November 2022.

Ashanty yang memang juga ngefan kepada Joong Ki, turut membawa Arsy Hermansyah dalam acara tersebut.

Saat acara berlangsung, secara tiba-tiba Arsy mengalami momen tak terduga. Putri dari pernikahannya dengan Anang Hermansyah itu ditarik ke atas panggung untuk berfoto bersama Song Joong Ki.

Baca Juga: Siapa Gitasav? Simak Profil dan Kontroversi soal Gestur Jerman di Piala Dunia Qatar 2022

"This come here," ujar Song Joong Ki.

Boy William yang berada bersama Song Joong Ki pun langsung memanggil Arsy untuk naik ke atas panggung.

"Arsy sini deh sini sama kak Boy," ujar Boy William.

Baca Juga: Profil Dani Pedrosa, Kisah Panjang Pembalap Asal Spanyol Meniti Karier

Ashanty pun merekam momen tersebut anaknya tengah berfoto dengan Song Joong Ki di atas panggung.

Istri Anang Hermansyah ini pun mengatakan jika anaknya sangat beruntung bisa berfoto bersama artis asal Korea Selatan tersebut.