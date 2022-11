Lirik Lagu Tolerir - Slank dan Fakta di Baliknya

Tolerir – Slank

Na na na na... Na na na na...

Yang kubutuh saat ini seorang teman

Yang mampu mengerti dan saling memahami, tapi

Kelakuanmu sering bikin kesal di hati

Kelakuanmu nggak bisa ditolelir lagi

Na na na na...

Na na na na...

Yang kubutuhkan saat ini kekaih sejati

Yang bisa mengangkat rasa percaya diri, tapi

Kelakuanmu sering bikin malu2in

Kelakuanmu nggak bisa ditolelir lagi!

Jangan kau bertahan seperti itu

Keras kepala gak mau tau/ kepala batu

Jangan begitu ... no . no . no

Kelakuanmu sering bikin malu2in

Kelakuanmu nggak bisa ditolelir lagi!