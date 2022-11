Lirik Lagu MicgiGO - G-Dragon dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu MicgiGO - G-Dragon

Namuneun Michi GO!

Sipeo (Yeah~)

We gonna Bamsae

(Dance Dance Dance Dance~)

Dirty Mad Fiesta

Namuneun Heundu GO!

Sipeo (Yeah~)

Nanura Galae

NOW SHUT UP

(Yeah! Whats Up?!)

(Doo doong Doo dong)

Nan Meda Drum Bugo Nariya

(Vroom Vroom)

Chin Naege Bababade Nariya

(Neon Puriya)

ENERGY DRINK Kanja Noriya

(Nan Joriya)

Jeon Nage Sake Mullo Mara Doriya

Jae Yiye Yige Jen

Magan Jujjo Shigangae

Kago Naemi Jinae Moseub

Namo Wiamnae

I Say MOTHER FATHER

WHO ARE YOU?

Namu Nogu Naegi Noge

DON’T MATTER I’M A D-BOY

Namuneun Michi GO!

Sipeo (Yeah~)

We gonna Bamsae

(Dance Dance Dance Dance~)

Dirty Mad Fiesta

Namuneun Heundu GO!

Sipeo (Yeah~)

Nanura Galae

NOW SHUT UP

Jijani T-Shirts

Kakajineon SNEAKERS

Na Mugeon Yeob

(Yeah~)

Wunan Gashineon DESSERT

NOW SIX IN THE MORNING

SO WHERE ARE YOU GOING

NOW SHHH

Alleh Leggo Lady~

Shiganeun Ga TIK TIK TOK TOK

Keubi Kara Bibi Bapbap

Uri Nadi Chin naega Yishin Da Haeneun Jukji Anha