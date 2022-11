Lirik Lagu Niliria - G-Dragon feat Missy Elliott

G-Dragon, baby

Let’s go!

G-Dragon featuring Missy rappin

And I’m snappin and I get crackin

When I’m in the booth I’m blackin

Y’all just yappin, y’all just yappin

We just laughing

I got hits hits hits like a tennis racket

Big Bang clap it

In another bracket

Racks on rack and if the track is hot

Then Missy smash it

Party crash it, tragic

Buss it like a prophylactic

Tactics man this ain’t no practice

Copycats you swagger jacking

Who am iz Missy Elliott

E to the L to the I to the O two tt’s

That’s effortless

Supadupa fly aint that a bitch

And my style be fresh like a peppermint

On top I make em drop

G-Dragon this shit is hot

Don’t stop I make em bop

Up in the club this how we rock

Turned up now let it rock

Now til the clock

Go tic tock

Speakers loud until they pop

Let it drop like

wop wop wop wop wop wop drop it like

wop wop wop wop wop wop drop it like

wop wop wop wop wop wop drop it like

wop wop wop wop wop wop

Huh!

jarangseureon hanguk

myeotmyeot ddaemune nanguk

hansum hapum sigeoganeun gwanjung

One king one crown nae oenpare tatu

saeroun sidaeui mak changchul welcome to my wangguk

I’m the shit what's it gonna be

naetda hamyeon hit

eoryeobji anhji chateu wi jul seuneun il

naegen gandan Missywa na deureobwatna

You don't want none b****

what what what what

Get your freak on baby, get your cray on baby

igeon raebeuro haneun gukjejeok oegyo baby

palpalnyeondopalwolsibpalilsaeng ddak bwado

mwol gajyeodo namdareun manheun palja

What what what what what what drop it like

What what what what what what drop it like

What what what what what what drop it like

What what what what what what drop it like

nuilliriya nuilliriya naega doraganda drop it like

nuilliriya nuilliriya naega doraganda drop it like

nuilliriya nuilliriya naega doraganda drop it like

nuilliriya nuilliriya naega doraganda

yeojadeureun da freaky freaky hae wae

baro yeogi Missy Missy ddaemune yeah

namjadeureun da jiggy jiggy hae wae

baro yeogi GD GD ddaemune yeah

yeojadeureun da freaky freaky hae wae

baro yeogi Missy Missy ddaemune yeah

namjadeureun da jiggy jiggy hae wae

baro yeogi GD GD ddaemune yeah

Credits

Artis : G-Dragon feat Missy Elliott

Album : Coup d’Etat

Penulis lagu : G-Dragon /Missy Elliott

Fakta

Lagu ini menjadi salah satu dari keenam lagu album Coup d’Etat yang berhasil masuk 10 besar di chart musik Korea Selatan.

Album kedua G-Dragon berisikan 14 lagu yang rilis pada September 2013 dan enam lagu dari album ini berhasil masuk chart musik.

Album ini pun sempat menempati posisi pertama US World Album tahun 2013. Fakta menarik dari lagu ‘Niliria’, lagu ini memiliki dua versi berbeda yaitu versi G-Dragon dan versi Missy Elliott. Dari kedua versi yang membedakan hanyalah isi lirik lagu tersebut.

Fakta lainnya ternyata lagu ini dibuat sejak tahun 2011, G-Dragon dan Missy Elliott merekam lagu ini secara jarak jauh dengan mengirim email dan rekaman telepon satu sama lain. Kabar kolaborasi keduanya mulai mencuat awal tahun 2013, yang kala itu Missy Elliott membocorkan langsung melalui akun twitternya.