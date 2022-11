Weezer Meraungkan Fuzz di Panggung Soundrenaline 2022

PIKIRAN RAKYAT – Seketika, ruang udara Ancol Jakarta, 26 November 2022 malam, dibanjiri fuzz yang didengungkan Weezer. Mereka naik pentas Soundrenaline 2022 pukul 21.00 WIB.

Agaknya, cara paling tepat menggambarkan bagaimana fuzz malam itu adalah dengan meminjam judul track The Ventures, seperti kepak sayap 2.000 pound lebah yang diamplifikasi dan didistorsi.

Raungannya kian apik saat bersahutan dengan vokal Rivers Cuomo. Nada-nada alternative rock 1990-an membuat dahaga penonton yang menunggu lama kembalinya Weezer ke Indonesia sirna sudah.

Sejatinya, Soundrenaline 2022 dengan Weezer sebagai headliners akan lebih paripurna jika The Adams juga ambil bagian karena memiliki corak musik yang senada. Namun, sayangnya tidak ada nama itu di daftar penampil. Tak mengapa.

Weezer tampil di panggung Soundrenaline 2022, Sabtu 26 November 2022 di Alianz Ecopark, Ancol, Jakarta.

Setelah Jakarta, Weezer mampir di Bali untuk naik panggung tanggal 29 November 2022. Di sanalah mereka berbagi panggung dengan The Adams.

Serikat musisi asal Los Angeles itu membawakan lagu-lagu yang sebagian berasal dari empat album pertamanya terutama self-titled album mereka atau yang umum dikenal sebagai The Blue Album. Sebut saja My Name Is Jonas, Buddy Holly, Undone (The Sweater Song)", dan Say It Ain't So.

Di tengah pertunjukan, Rivers Cuomo berusaha berkomunikasi dengan penonton. Entah mengulang apa yang dia dengar dari ear monitor atau membaca kalimat yang muncul di layar LCD di lantai panggung, kalimat-kalimat panjang berbahasa Indonesia meluncur dari mulutnya dengan fasih.