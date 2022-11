Videokan Reaksi Anak saat Dirinya Berjoget, Rachel Vennya Malah Diprotes Putranya

PIKIRAN RAKYAT - Selebgram ternama Rachel Vennya baru-baru ini ikut memeriahkan tren reaksi anak yang videokan orang tua berjoget dengan memakai sebuah lagu.

Chava adalah anak kedua Rachel Vennya yang bersedia melakukan keinginan ibunya untuk berjoget sambil divideokan itu.

Saat itu, Chava tak sadar dengan posisi kamera yang justru merekam reaksi wajahnya atas aksi ibundanya, Rachel Vennya, yang asyik berjoget.

Dalam momen itu, Rachel Vennya nampak berjoget dengan diiringi lagu 'I Like To Move It' yang merupakan original soundtrack film 'Madagaskar'.

Hingga di tengah aksi berjogetnya, Rachel Vennya justru dihentikan oleh sang anak pertama, Xabiru.

Xabiru menyadari ada yang salah dalam perekaman video berjoget ibundanya itu.

Dengan berkacak pinggang, Xabiru menghampiri ponsel yang dipegang Chava, lantas mendapati bukan wajah ibundanya yang terekam dalam ponsel itu.

Xabiru melanjutkan protes saat ponsel itu diambil oleh ibunya.