Lirik Lagu Sayonara Baby – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Sayonara Baby – Fujii Kaze

Kon to omotta toki wa sugu ni kita

Jikan te konna tsumetakatta kana



Yoyuu no nai ai no kotoba

Kuuki no yomenu koi no uta

Douka shisou ya kono mune wa

Nantoka shite ya



Sayonara ga anta ni sasagu ai no kotoba

Washi ka te zutto issho ni oritakatta wa

Wakare wa minna itsuka tooru michi jan ka

Dakara namida wa misezu ni sayonara beibe



Iji hattemo sugu ni kuzureru shi

Mie hattemo sugu ni hagareru shi



Kazari no nai ai no kotoba

Kakko no warui koi no uta

Anta ni kikasu dake dakara

Sore de ii desho



Sayonara ga anta ni sasagu ai no kotoba

Washi ka te zutto issho ni oritakatta wa

Wakare wa minna itsuka tooru michi jan ka

Dakara namida wa misezu ni sayonara beibe



Wazurawashii kara nanimo tsutsumazu ni oku wa

Magirawashii kara massugu na kotoba ni suru wa

Kihazukashii kara okitegami dake de yurushite na

Mou iku jikan ka saigo made kakko warui washi jatta na



Atarashii tobira wo tatakiwatta

Mae ni susumu koto shika dekin michi ja kara

Naitoru jikan mo nai you ni naru kedo na ima

Daremo mitoran kara sukoshi kurai ee kana



Sayonara ga anta ni sasagu ai no kotoba

Washi ka te zutto issho ni oritakatta wa

Wakare wa minna itsuka tooru michi jan ka

Dakara namida wa misezu ni sayonara beibe



Dakara warattete wo furu sayonara beibe



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : HELP EVER HURT NEVER

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2020

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Sayonara Baby

“Sayonara Baby” merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 2020, masuk ke dalam album “HELP EVER HURT NEVER”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***