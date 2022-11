Lirik Lagu Bye For Now - Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Bye For Now - Fujii Kaze

Atatakana hizashi ni

Hirefusu toki

Anata wa yurameku

Watashi wo michibiita



Nanimo nai kouya wa

Kono watashi wa

Ariamaru hodo no

Kajitsu ni kuchizuketa



Ai ga tada

Ookina sono te wo hiroge matsu oka wa

Mada mada

Moya ga jama wo suru keredo



Akikaze ga

Yuki ni kakikesarete

Susanda kono chi ni

Mou sugu haru ga kuru



Massugu na komichi

Magarikunetta sakamichi

Itsuka iki tsuku

Basho wa tatta hitotsu dake



Ai ni yuku

Ikue no yami wo koete

Hohoemi tataete



Sakit de wa, ogenki de



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : LOVE ALL SERVE ALL

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2022

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Bye For Now,

Lagu yang berjudul “Bye For Now,” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 2022, masuk ke album“LOVE ALL SERVE ALL”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***