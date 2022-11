Lirik Lagu Garden – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Garden – Fujii Kaze

Tori wa haru wo tsugete

Watashi wa koi wo shite

Suteki na ondo dake

Furesasete kono hada de



Kumo wa natsu wo obite

Watashi wa me wo tojite

Kirei na jikan dake

Oikakete tsukiru made



Hana wa saite wa kare

Anata ni kokoro ubaware

Sore demo mamori tsuzuketakute

Watashi no gaaden hateru made

Hito wa deai wakare

Nakushite wa mata te ni ire

Sore demo mamori tsuzuketakute

Watashi no gaaden hateru made



Yoru ga aki wo yonde

Watashi wa tabi ni dete

Suteki na deai dake

Matteite sono hi made



Dakara fuyu yo oide

Watashi wo dakishimete

Sono te no nukumori de

Ikisasete tokeru made

Hana wa saite wa kare

Anata ni kokoro ubaware

Sore demo mamori tsuzuketakute

Watashi no gaaden hateru made

Hito wa deai wakare

Nakushite wa mata te ni ire

Sore demo mamori tsuzuketakute

Watashi no gaaden hateru made



Kisetsu ni mi wo oite

Nagare ni mi wo makase

Naru you ni naru dake

Ukeirete sono mama de

Nagashita namida dake

Furimaita ai dake

Yutaka ni naru niwa de

Tsukandate tokihanate sora no hate



Hana wa saite wa kare

Anata ni kokoro ubaware

Sore demo mamori tsuzuketakute

Gaaden hateru made

Hito wa deai wakare

Nakushite wa mata te ni ire

Sore demo mamori tsuzuketakute

Watashi no gaaden hateru made



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : LOVE ALL SERVE ALL

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2022

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Garden

Lagu yang berjudul “Garden” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 2022 lalu masuk ke dalam album “LOVE ALL SERVE ALL”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***