Lirik Lagu Damn – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Damn – Fujii Kaze

Masaka konna ni kobite mau to wa

Masaka konna ni horete mau to wa

Soide konna ni kojiraseru to wa na



Betsu ni dou ni demo narya ii no ni

Betsu ni ore ni wa kankei nai no ni

Masaka konna ni torawareru to wa na



Dandan tooku natta anata e

(Zenbu zenbu ore no sei)

Dandan hanaretetta anate e

(Semete mite mo shikata nee)

Dandan baka ni natta kono ore

Dou surya ii

Dou sureba ii

Aa shiawasette donna datta ke na

…oboetenai ya



Doke, soko doke ore ga tooru

Yame, sore yame mushizu hashiru

Dame, mou dame zenbu owaru



Wakari kitta koto yan, imasara

Kanpeki toka muri yan, hana kara

…betsu ni nanmo kitai shitenai kedo na



Dandan suki ni natta anata e

(Hen na kimochi dare no sei)

Dandan akaku natta aosa e

(semete mite mo shikata nee)

Dandan aho ni natta kono ore

Dou surya ii

Dou sureba ii

Aa shiawase tte nani iro datta ke na

…oboetenai ya



Subete nagasu tsumori datta no ni doushita?

Nanimo kamo suteteku to kimete doushita?

Ashita nanka kuru to omowazu ni doushita?



Zenbu mada mada kore kara dakara

Itsuka anta ni tadoritsuku kara



Damn damn don’t give a damn

Just love in my head

(hey little father won’t u come with me)

We’ll just dancing away

From bullshits ahead

(‘kay it’s okay yeah we gotta believe)

Dandan chikaku natta watashi e

Dou shiyou ka

Doko ikou ka

Aa shiawasette donna datta ke na

Omoidasou ka



Aishiteku kono saki zutto

Mamotteku ashita mo zutto

I love me, and i

Will keep him in a

Safest fairest happiest place baby



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : LOVE ALL SERVE ALL

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2022

Genre : J-Pop



Fakta di balik lagu Damn

“Damn” lagu yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 30 September 2022 masuk ke dalam album “LOVE ALL SERVE ALL”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***