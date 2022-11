Lirik Lagu Kirari – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Kirari – Fujii Kaze

Arekuruu kisetsu no naka wo futari wa hitori kiri sarari

Ake iku yuuhi no naka wo konya mo hirusagari sarari



Dore hodo kuchihateyou to saigo nya waraitai

Nanno tame ni tatakaou to mo douki wa ai ga ii



Atarashii hibi wa sagasazu tomo tsuneni koko ni

Iroiro mitekita keredo kono hitomi wa towa ni kirari



Are hodo ikitekita kedo subete wa yumemitai

Are mo kore mo miryokuteki demo watashi wa kimi ga ii



Doko ni ita no sagashiteta yo

Tsuretette tsuretette

Nani mo ka mo suteteku yo

Doko made mo doko made mo



Arekuruu kisetsu no naka mo gunshuu no naka mo

Kimi to naraba sarari sarari

Atarashii hibi mo tsutanai kako mo subete ga kirari



Nakushite shimatta mono wo furikaette horori

Toki ni wa tohou ni kurete tada kaze ni fukarete yurari



Ikisekikitte kita no

Yukisaki wa kimeta no

Mayowazu ni ikitai kedo hoshou wa shinai yo



Nanika wakatta you de

Nani mo wakatte nakute

Dakedo sore ga wakatte hontou ni yokatta



Atarashii hibi wa sagasazu tomo tsuneni koko ni

Tsuneni koko ni koko ni

Iroiro mitekita keredo kono hitomi wa towa ni kirari

Towa ni kirari



Ikitekita kedo subete wa yumemitai

Are mo kore mo miryokuteki demo watashi wa kimi ga ii



Doko ni ita no sagashiteta yo

Tsuretette tsuretette

Nani mo ka mo suteteku yo

Doko made mo doko made mo



Arekuruu kisetsu no naka mo gunshuu no naka mo

Kimi to naraba sarari sarari

Atarashii hibi mo tsutanai kako mo subete ga kirari



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : Kirari Remixes (Asia Edition)

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2021

Genre : R&B/Soul, Japanese Hip Hop/Rap, J-Pop



Fakta di balik lagu Kirari

Lagu Kirari yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 3 Mei 2021 lalu, masuk ke album HELP EVER HURT NEVER.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Kata Kirari ini memiliki arti “Bersinar”. Lagu ini digunakan sebagai lagu CM untuk sebuah iklan terbaru dari Honda “VEZEL” yang ditayangkan pada 22 April 2021.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***