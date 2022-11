Lirik Lagu Holler - Girls Generation TTS dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Holler - Girls Generation TTS

Ladies and Gentlemen Can you hear me?

I hope you are ready for a fast ride

Cause that’s what we’re going for tonight so sit back and buckle up

Cause you’ll be racing with the stars tonight Listen Wow

[Taeyeon] Hwachanghan Sunny Day pyeongbeomhan geon jaemi eobtji

Teukbyeolhan bimireul chaja tteonabolkka eodiro?

[Tiffany] Eoril jeok deureo bon deutan sinbiroun mijiui segyero

Right Now sigani eobseo nae sonjit ttara Follow Me

Holler Holler Holler [Seohyun] Nawa nuneul matchwo

Holler Holler Holler [Seohyun] Jamdeun ni mameul kkaewo

Holler Holler Holler [Taeyeon] Sijakhae boneun geoya

Holler Holler [Tiffany] Saerowojin nae gaseume neoreul matgyeo Holler at e

[Seohyun] Ttokgateun repatorie tto ppeonhan Ending seutoriya

Bitnaneun Poker Face sok Hey wae neoreul gamchuji

[Taeyeon] Knock Knock ni maeum sok muneul hwaljjak yeoreo bwabwa

Neoman allyeojulge igeon teukgeup bimirinikka

Holler Holler Holler [Tiffany] Nawa nuneul matchwo

Holler Holler Holler [Tiffany] Jamdeun ni mameul kkaewo

Holler Holler Holler [Seohyun] Sijakhae boneun geoya

Holler Holler [Taeyeon] Saerowojin nae gaseume neoreul matgyeo Holler at Me

Nae gaseume neoreul deonjyeo Holler at Me

[Tiffany] Maeil gateun paeteon soge gachyeo beorin neoreul bwa

[Seohyun] Sangsangmaneuro useum jitdeon neoui eorin kkumdeul

Jeonbu sowonhamyeon modu irul su isseo Oh Yeah Yeah

[Tiffany] So won’’t you holler at me? I know you like what you see

Teojyeo beoril geotman gatji anni ni gaseumi?

You want me want me holler at me Babe ([Tiffany] Come on) Babe (Yeah)

[Taeyeon] Oh nal bwa, Oh Ready Set Go Go neol hyanghan siseoneun Let it go

Ijen neol deo gamchujineun ma

Holler Holler Holler ([Tiffany] Nawa nuneul matchwo bwa Yeah)

Holler Holler Holler ([Seohyun] Sijakhaebwa Right Now)

Holler Holler Holler ([Taeyeon] Holler Holler)

Holler Holler [Seohyun] Saerowojin nae gaseume neoreul matgyeo Holler at Me Yeah

Holler Holler Holler nal ttara sorichyeobwa

Holler Holler Holler deo keuge sorichyeobwa

Holler Holler Holler ([Seohyun] Holler Yeah) [Tiffany] Geuge baro neoya

([Taeyeon] Oh geuge baro neo)

Holler Holler saerowojin ni gaseumi teojidorok [Tiffany] Holler at Me