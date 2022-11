Ayu Ting Ting Umumkan Kabar Bahagia: Welcome To The World Nak

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting membagikan kabar bahagia telah dikaruniai seorang bayi perempuan.

Bukan Ayu Ting Ting, sang adik Syifa telah melahirkan pada Sabtu, 26 November 2022, Ayu Ting Ting merupakan orang yang pertama kali mengumumkan kelahiran keponakannya itu.

Dalam unggahan terbarunya, Ayu Ting Ting menyematkan ucapan selamat datang untuk anak perempuan Syifa.

"Sayangnya bunda. Nambah lagi nih, welcome to the world nak," ucap Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting bersyukur dikaruniai anak perempuan lagi, meski bukan terlahir dari rahimnya.

Pelantun Alamat Palsu itu mengucapkan selamat atas kelahiran bayi perempuan pada sang adik.

"Alhamdulillah ya Allah, selamat adek teteh sayang @syifaasyifaaa @nandafachrizaal jadi orangtua terbaik pokoknya main luv u, happy for u de," ucapnya dalam unggahan Instagram @ayutingting92.