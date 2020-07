Mulai September 2020, V dan Jimin BTS Daftar S2 Program MBA Jurusan Media Periklanan

PIKIRAN RAKYAT - Kian bersinar di kancah musik nasional dan internasional tidak menjadikan para anggota Bangtan Sonyeondan atau BTS lupa akan mengejar pendidikan mereka.

Lagu Stay Gold yang dirilis pada 26 Juni 2020 merupakan pra rilis album Jepang yang bertajuk 'Map of the Soul: 7 The Journey' telah berhasil memecahkan rekor sebagai 'World Digital Song Sales' di Billboard.

Di samping itu, kabar baik lainnya, vokalis BTS Kim Taehyung atau kerap disapa V juga menorehkan sejarah baru dalam karir bermusiknya bersama grup musik yang debut pertama kali tahun 2013 itu.

Lagu V bertajuk Sweet Night kini berhasil bertengger di nomor 1 iTunes dan merajai di 101 negara.

Lagu Sweet Night milik V sejak Senin 6 Juli 2020 kemarin terus menaiki tangga lagu iTunes di dunia mulai dari #31 dan memuncak di nomor 1 iTunes.

Kim Taehyung atau V dan empat temannya, RM, Suga, J-Hope, dan Jimin, diketahui mendaftar program Master of Business Administration (MBA ) jurusan media periklanan.

V dan keempat teman lainnnya bergabung dengan Jin sebagai mahasiswa di Hanyang Cyber ‚Äč‚ÄčUniversity.