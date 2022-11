Lirik Lagu Help Me Mama - ZZ Ward dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Help Me Mama - ZZ Ward

This is exactly what I, I was afraid of

I get too close to you and find out what you're made of

I would have figured you out sooner or later

It's getting ugly, but it looks good on paper

My daddy raised me

Tried to keep me his sweet baby

But who else can I call

When my whole world is going crazy?

Singing, help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

I grew up searching for my, my ever after, yeah

But when I got there I found nothing but disaster

I'm screaming at you, but you meet me with laughter

Us moving forward is just me moving backwards

My daddy raised me

Tried to keep me his sweet baby

Who else can I call

When my whole world is going crazy?

Singing, help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Just when you get me high

That's when you drive me low

Just when I hold you tight

That's when you let me go

And this house is smoking

Can't breathe, the windows broken

But, baby, if you burn me

Better sleep with one eye open

Singing, help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Help me ma-ma-ma-mama

Help me mama

Help me mama

Credits

Artis : ZZ Ward

Album : The Storm

Rilis : 2017

Genre : Rock, Blues Rock, dan Pop Rock

Penulis : Evan Bogart, Zsuzsanna Eva Ward, Priscilla Renea Hamilton, dan Theron Feemster.

Fakta di Balik Lirik Lagu Help Me Mama - ZZ Ward

Zsuzsanna Eva Ward atau lebih akrab disapa dengan ZZ Ward, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu berkebangsaan Skotlandia-Amerika.

Lagu berjudul Help Me Mama resmi dirilis oleh ZZ Ward pada tahun 2017, dalam album yang bertajuk The Storm. Album The Storm resmi dirilis pada tahun 2017.

Lagu ini ditulis oleh Evan Bogart, Zsuzsanna Eva Ward, Priscilla Renea Hamilton, dan Theron Feemster.

Lanjutnya, lagu ini memiliki ketukan melodi yang sangat catchy, ditambah dengan nada lancang khas suara dari grup musik ZZ Ward.

Lagu Help Me Mama memiliki durasi waktu pemutaran musik selama 3 menit 6 detik, diproduksi oleh Feemster. (Muhammad Akhsanul Akhlaq)***