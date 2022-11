Lirik Lagu Grand Escape - Radwimps dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Grand Escape - Radwimps

Sora tobu hane to hikikae ni

Tsunagiau te wo eranda bokura

Sore demo sora ni miserarete

Yume wo kasaneru no wa tsumi ka?

Natsu wa aki no senaka wo mite

Sono kao wo omoiukaberu

Akogare na no ka, koi na no ka

Kanawanu to shitte inagara

Tooriame ga tooriame to

Komorebitachi ga komorebi to

Nanoru zutto zutto zutto mae kara

Anata wa anata de itan darou

Juuryoku ga nemuri ni tsuku sennen ni ichido no kyou

Taiyou no shikaku ni tachi bokura kono hoshi wo deyou

Kare ga me wo samashita toki tsuremodosenai basho e

"See no" de daichi wo kette koko de wa nai hoshi e

Ikou

Natsukaze ni aseru kokoro ga

Natsu wo sara ni haya okuru yo

Memagurushii keshiki no naka

Kimi dake ga tomatte mieta

Kimi to deatta ano hi kara

Patari to yoru yume wa yanda yo

Tsuchi no naka de machikogareta

Kanaeru sono toki wa ima da

Juuryoku ga nemuri ni tsuku sennen ni ichido no kyou

Hanabi no oto ni nose bokura kono hoshi wo deyou

Kare ga me wo samashita toki tsuremodosenai basho e

"See no" de daichi wo kette koko de wa nai hoshi e

Ikou