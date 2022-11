Happy Salma Mengeluh Soal Air Kolam Berkaporit, Ernest Prakasa: Maaf Bu, Keasyikan Nonton

PIKIRAN RAKYAT - Ernest Prakasa baru-baru ini mengungkap obrolan penuh candaan dengan Happy Salma.

Pada awalnya, Happy Salma mengirimkan pesan WhatsApp bernada keluhan soal kondisi air kolam yang bau kaporit.

Ernest yang menyadari ada kesalahan kirim, kemudian memilih merespon pesan WhatsApp dari Happy Salma dengan memposisikan diri sebagai sosok yang terkait dengan air kolam itu.

Adapun obrolan penuh candaan itu terungkap dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya @ernestprakasa.

"Ernest ini kolam bau banget, kaporitnya terlalu kenceng," ujar bintang film berusia 42 tahun itu.

"Maaf bu, tadi memang tumpah kayaknya, saya keasyikan nonton Before Now & Then," ujar sutradara Cek Toko Sebelah menanggapi pesan dari Happy Salma.

Dengan balasan Ernest itu, Happy Salma akhirnya menyadari ada kesalahan dalam mengirim pesan, bahwa sebenarnya dia mengeluh pada tukang kolam di rumah yang bernama sama.

"OMG, maksudnya tukang kolam di rumah. Namanya Ernest," ujarnya mengklarifikasi.