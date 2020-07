Menangis, Tyson Lynch Ternyata Sudah 14 Hari di Indonesia demi Beri Kejutan ke Melaney Ricardo

PIKIRAN RAKYAT - Usai lima bulan terpisah, presenter sekaligus penyiar radio Melaney Ricardo kini dapat bertemu kembali dengan sang suami, Tyson Lynch.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya Tyson memang tinggal di kediaman orang tuanya di Australia.

Bahkan, kabar miring pun sempat menghampiri keluarga kecil tersebut. Melaney disebut-sebut telah pisah ranjang dengan Tyson.

Seperti diberitakan tim Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Melaney pun membantah beredarnya kabar tak mengenakan tersebut.

Menurut Melaney, lockdown karena virus corona baru (Covid-19) telah membuat suaminya tidak bisa kembali ke Indonesia.

Pernyataan itu diungkapkan Melaney kepada penyanyi, Ashanty saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube The Hermansyah A6, pada Rabu 24 Juli 2020 lalu.

"Enggak lah, suami ku itu emang di lockdown di Australia karena Covid-19 ini kan. Dia pas pulang, pas Covid-19 dan he didn't expect it's gonna be this worst and this long," ujar Melaney seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com.