Lirik Lagu Shinunoga E-Wa – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Shinunoga E-Wa – Fujii Kaze

Yubikiri genman hora demo fuitara

Hari demo nan demo nomasete itadaki Monday

It doesn’t matter if it’s Sunday

Kagami yo kagami yo kono yo de ichiban

Kawaru koto no nai ai wo kureru no wa dare

No need to ask 'cause it's my darling

Watashi no saigo wa anata ga ii (Ii)

Anata to kono mama osaraba suru yori

Shinu no ga ii wa

Shinu no ga ii wa

Sando no meshi yori anta ga ii no yo (Ii)

Anta to kono mama osaraba suru yo ka

Shinu no ga ii wa

Shinu no ga ii wa

Soredemo tokidoki uwatsuku my heart

Shindemo naorana naoshite misemasu baby

Yeah, I ain’t nothin' but ya baby

Ushinatte hajimete kigatsuku nante

Sonna dasai koto mou shita nai no yo goodbye

Oh, don’t you ever say bye-bye

Yeah

Watashi no saigo wa anata ga ii (Ii)

Anata to kono mama osaraba suru yori

Shinu no ga ii wa (Shinu no ga ii wa)

Shinu no ga ii wa (Shinu no ga ii wa)

Sando no meshi yori anta ga ii no yo (Ii)

Anta to kono mama osaraba suru yo ka

Shinu no ga ii wa (Shinu no ga ii wa)

Shinu no ga ii wa (Shinu no ga ii wa)

Watashi no saigo wa anata ga ii

Anata to kono mama osaraba suru yori

Shinu no ga ii wa (Shinu no ga ii wa)

Shinu no ga ii wa (Shinu no ga ii wa)

Sando no meshi yori anta ga ii no yo

Anta to kono mama osaraba suru yo ka

Shinu no ga ii wa (Shinu no ga ii wa)

Shinu no ga ii wa (Shinu no ga ii wa)

Soredemo tokidoki uwatsuku my heart

Sonna dasai no wa mou iranai no yo bye-bye

I'll always stick with ya, my baby

Credit

Artis: Fujii Kaze

Album: HELP EVER HURT NEVER

Songwriter: Fujii Kaze

Dirilis: 2020

Genre: R&B/Soul, J-Pop