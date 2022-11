Lirik Lagu Anarki di RI – Slank dan Fakta di Baliknya

Anarki di RI – Slank

Ada yang lempar-lemparan batu

Sambil saling gebuk-gebukan

Coba lihat siapa itu

Pelajar ribut di jalanan

Ada yang bikin kerusuhan

Sambil teriak-teriak ga puas

Coba lihat apaan itu

Buruh ngamuk di jalanan

Oh oh, anarki di RI

Anarki di RI

Oh oh, anarki di RI

Anarki di RI

Ada hiburan dan pertandingan

Kumpul-kumpul emosi nggak tertahan

Coba terka apakah itu

Massa histeris di lapangan

Oh oh, anarki di RI

Anarki di RI

Oh oh, anarki di RI

Anarki di RI

Ada suara jerit-jeritan

Sia-sia banyak yang jadi korban

Coba lihat apa sih itu

Petugas bentrok sama demonstran

Oh oh, anarki di RI

Anarki di RI

Oh oh, anarki di RI

Anarki di RI

Oh oh, anarki di RI

Anarki di RI

Oh oh, anarki di RI

Anarki di RI