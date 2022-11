Lirik Lagu Ketinggalan Jaman – Slank dan Fakta di Baliknya

Ketinggalan Jaman – Slank

Ooh, woo

Oh, yeah

Oh-hoo

Kau nggak tahu apa yang terjadi

Lihat-lihatlah di sana-sini

Perubahan kini, cepat sekali

Kau nggak pernah perduli

Nggak mau ambil pusing

Karena kamu, kamu terlalu acuh, oh kasih

Oh, pacarku kamu kok kampungan?

Kau pacarku ketinggalan jaman

Ngomongmu garing, oh-yeah

Kalau ngobrol nggak pernah nyambung

Oh, pacarku kamu kok kampungan?

Oh, sikapmu kuno, oh-yeah

Masih berbau feodal londo

Oh, pacarku ketinggalan jaman

Oh-oh

Kau gak tahu saat-saat ini

Lihat-lihatlah ke kanan kiri

Reformasi sudah terjadi

Kau berlagak perduli

Sok ikut-ikutan pusing

Kamu kok jadi gak cuek lagi? Yeah

Oh, pacarku kamu kok kampungan?

Kau pacarku ketinggalan jaman, yeah

Gayamu ekstrim, oh-yeah

Tetap aja aku nggak bangga