Lirik Lagu Jarum Neraka – Nicky Astria dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Jarum Neraka – Nicky Astria

Jarum jarum setan menghujam urat nadi

Wajahmu memucat darah membeku lagi

Kini kuterpaksa namun kutak kuasa

Dirimu terancam dalam bahaya

Jarum jarum setan bisa mencabut nyawa

Bila kau coba berhenti memakainya

Tanpa kau sadari tanpa engkau rasakan

Kau bunuh dirimu secara perlahan

Tak seorangpun yang bisa bikin

Engkau berhenti

Bila lau mau yang bisa hanya

Dirimu.dirimu sendiri

Jiwamu selalu dalam bahaya

Terancam seta

Artis: Nicky Astria

Album: All The Best Nicky Astria

Dirilis: 2000

Genre: Pop, Rock, Jazz

Songwriter: Ian Antono & Areng Widodo

Fakta

Nicky Astria merupakan seorang penyanyi asal Indonesia yang dijuluki sebagai lady rocker.

Nicky pernah meraih puncak popularitasnya di era 1980-an hingga 1990-an.