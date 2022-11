Lirik Lagu Juwita - Zigaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Juwita - Zigaz

Kau tahukah aku

Terdiam dan malu-malu

Tak tahu mengapa

Apakah mungkin terpanah asmara?

Tak tahukah kamu (tak tahukah kamu)

Indah bagai kupu-kupu?

Tersiratkan rasa

Apakah mungkin menjadi milikku

Oh, Juwita?

Ternyata ku telah jatuh cinta

Aku telah jatuh hati, aku telah jatuh rasa

Bidadari cantik yang aku puja

Maukah denganku?

Ternyata ku telah jatuh cinta

Aku telah jatuh hati, aku telah jatuh rasa

Walau hanya akan di hati saja

Oh Juwita, oh Juwita hati

Tersiratkan rasa

Apakah mungkin menjadi milikku?

Ternyata ku telah jatuh cinta

Aku telah jatuh hati, aku telah jatuh rasa

Bidadari cantik yang aku puja

Maukah denganku?

Ternyata ku telah jatuh cinta

Aku telah jatuh hati, aku telah jatuh rasa

Walau hanya akan kau di hati saja

Oh Juwita, oh, Juwita

Juwita, kau Juwita hati

Credits

Artis : Zigaz

Album : Kenanglah

Rilis : 2013

Genre : Pop Rock

Penulis : Raindy Aditya Maramis

Fakta di Balik Lirik Lagu Juwita - Zigaz

Grup musik Pop Rock, Zigaz merilis lagu yang berjudul Juwita pada tahun 2013.

Lagu bertemakan asmara ini, ditulis oleh salah satu personil band Zigaz yang menjadi guitar, Raindy Adtya Maramis.

Sang Guitar diketahui kerap membuat lagu-lagu hit Zigaz, diantaranya Tebar Pesona, Sahabat Jadi Cinta, dan Teman atau Ratu.

Lirik dalam lagu Juwita menceritakan tentang perasaan asmara dari seseorang terhadap pujaan hatinya.

Seperti pada lirik lagu berikut ini ;