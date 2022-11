Lirik Lagu Penakluk Takluk - Zigaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Penakluk Takluk - Zigaz

Keras sekeras batu, itu hatimu. ku kan memahatnya

Dingin sedingin kutub, itu kan hatimu. ku kan mencairkan

Cantik secantik bunga, itu dirimu. ku kan memetiknya

Indah seindah surya itukan dirimu selalu kupandang

Aku lah yang bisa buktikan menjajah hatimu.

Mendapatkan kamu

Akulah yang bisa buktikan meluluhkan kamu

Bahwa sang penakluk takluk

Just wait and see me

You gonna love me do

Just wait and see me

You gonna love me do

Aku lah yang bisa buktikan menjajah hatimu.

Mendapatkan kamu

Akulah yang bisa buktikan meluluhkan kamu

Aku yang sangat mengharapkan jadi kenyataan

Akulah yang bisa buktikan meluluhkan kamu

Bahwa sang penakluk takluk

Credits

Artis : Zigaz

Album : Zigaz

Rilis : 2009

Genre : Pop Rock

Penulis : Raindy Aditya Maramis

Fakta di Balik Lirik Lagu Penakluk Takluk - Zigaz

Grup musik Pop Rock, Zigaz merilis lagu yang berjudul Penakluk Takluk pada tahun 2009.

Lagu bertemakan cinta ini, ditulis oleh salah satu personil band Zigaz yang menjadi guitar, Raindy Adtya Maramis.

Sang Guitar diketahui kerap membuat lagu-lagu hit Zigaz, diantaranya Tebar Pesona, Sahabat Jadi Cinta, dan Teman atau Ratu.

Lirik dalam lagu ini menceritakan tentang perjuangan seseorang dalam meluluhkan hati perasaan pujaan hatinya, yang dalam hal ini dibaratkan sekeras batu.