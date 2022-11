Lirik Lagu Asmara – Ardhito Pramono dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Asmara – Ardhito Pramono

Waktu yang hilang

Dan takkan terulang

Segala masa dan kala nan kelam

Saat ku terbuai duka dan

Dunia berkehendak

Ku ditambahkan nyawa

Oh, Asmara

Buah cinta, tuaian cipta

Belahan jiwaku nan jadi nyata

Bagai hujan

Mengguyur kalbu nestapa

Duhai Asmara

Izinkan ku menitip doa

Juga harap asa

Banyak pujangga

Bersenjatakan kata

Terbiasa gigih, ungkap rasa

Akan ada gelora beserta puja

Oh, Asmara

Namun, jika sedih dan gulana menerpa

Jangan risaukan semua

Kar'na engkau begitu adanya

Dan yakinlah bahwa namamu Asmara

Makna tiada bertara

Saat kelam di dunia

Kautitiskan pelita

Oh, Asmara

Oh, Asmara

Oh, Asmara