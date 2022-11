Lirik Lagu Tactix – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Tactix – EXO

Mada kizukanai no ka shoutai wa Dangerous

Sakaraenai aragaenai Mission na nda

Change your world

Taagetto wa kimi suikou seyo

My tactix my tactix

Himitsu no pasukoodo kimi ni ageyou

Sono te de tobira akete Tonight

Oh kimi wa kyouhansha

Give you right, give you wrong

Now modorenai

Tsuki ga kage tsukuru koro

Byoushin ga ten wo sasu

Kono jumon ga hajimari wo tsugeru

Tic tic tic tock tock, tic tic tic tock tock

Ratatatata ratatatata ratatatata tactix

Ratatatata ratatatata ratatatata

Kikoeru kai subete kutsugaesu

Tic tic tic tock tock, tic tic tic tock tock

Ratatatata ratatatata ratatatata tactix

Ratatatata ratatatata ratatatata

Obikiyose obiyakase

Hora sekai wa umarekawaru

Uchuu no housoku koeta genjitsu

Ima me ni shita Tactix dake ga

Riaru Bring it on, bring it on

Osoreru na yo hora mou Set ready

Nukari wa nai suki nai Strategy

So you know what? It's a brand new world

Tsuki ga kage tsukuru koro

Daichi sae unaridasu

Sono shunkan de atarashii inochi ga

Tic tic tic tock tock, tic tic tic tock tock

Ratatatata ratatatata ratatatata tactix

Ratatatata ratatatata ratatatata

Kikoeru kai subete nurikaeru

Tic tic tic tock tock, tic tic tic tock tock

Ratatatata ratatatata ratatatata tactix

Ratatatata ratatatata ratatatata

Kono shoudou de kono honnou de

Hora sekai wa umarekawaru

Wakusei kara kita soko de shinka shita

Michi no seibutsu sa Watch out baby

Ruuru chitsujo kotoba sae tsuujinai

Motto kanjite Feel my heart