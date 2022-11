Lirik Lagu Into My World – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Into My World – EXO

It’s getting crazy, so make a choice

Just do or don’t, now bring the noise

katachi aru mono wa subete ga

kowareteku sadame ukeireteru

tsugi no suteeji shiru sube mo naku

ima wo ikiru (ima wo ikiru)

fuuzen no tomoshibi darou to nakarou to

tashika na sonzai

Oh baby don’t you wanna come into my world

me wo sorasu na yo wakattendarou

yurusareru ka nante ki ni shinakute ii

kokoro no mama ni

Oh run run run a runaway r-run a runaway

Run run run a runaway

Oh run run run a runaway r-run a runaway

Run run run a runaway

koe wo agete aragae sadame wo furikiru you ni

One chance step teki wa kokoro no naka ni

nigekireru no wa hitonigiri (Oh)

kurutta sadame ni tsubusareteku

subete ukeirete sore demo

tomo ni ikiru (tomo ni ikiru)

denkousekka no hibi nomikomarenagara

hibana wo chirashite

Oh baby don’t you wanna come into my world

me wo sorasu na yo wakattendarou

yurusareru ka nante ki ni shinakute ii

kokoro no mama ni